Protection des forêts à Bouira : La gendarmerie s’implique

Réagissez

Suite à une convention signée en 2015 entre la conservation des forêts de la wilaya de Bouira et le groupement de la Gendarmerie nationale de la même wilaya, les deux parties ont lancé hier une campagne de sensibilisation sur les délits forestiers. Cette campagne a touché les communes de Bouira, Guerrouma, Dechmia, Bordj Okhriss et Saharidj. «Nous avons organisé au cours de cette semaine, une réunion avec le colonel du groupement de la gendarmerie de Bouira, pour réactiver la convention. Il s’agit de sensibiliser les citoyens sur les délits forestiers. Entre autres, Les défrichements, les incendies, les constructions illicites, etc.», dira Amar Naït Messaoud, chef de la circonscription forestière de Sour El Ghozlane.

A l’occasion, des dépliants ont été distribués aux populations riveraines des forêts et aux routiers. «La mission de la gendarmerie consiste à accompagner et sécuriser les interventions des agents forestiers dans leurs sorties sur le terrain. Les éléments de la gendarmerie sont aussi habilités à faire des procès-verbaux et à passer les contrevenants au tribunal», explique notre interlocuteur.

Durant l’été de l’année en cours, les feux de forêt ont touché 14 communes à Bouira, causant des pertes considérables dans le tissu végétal. 31 000 arbres fruitiers sont détruits et 16 000 volailles décimées.