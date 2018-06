Projets culturels en souffrance

Réagissez

Les travaux de réalisation d’un théâtre de verdure de 3 000 places au chef-lieu de wilaya accusent un retard énorme. Le projet inscrit en 2012, pour un délai de réalisation ne pouvant pas excéder les 30 mois, a connu des arrêts importants en raison de la résiliation du contrat de l’entreprise réalisatrice. Pourtant, les pouvoirs publics ont mobilisé une enveloppe de plus de 320 millions de dinars. Malheureusement, aucun engagement portant la livraison de ce joyau architectural tant attendu par la population locale avide de détente et de loisirs, notamment durant la saison estivale et du mois de Ramadhan, n’a été respecté. A la direction de la culture de la wilaya, la date de réception de l’établissement culturel en question est prévue pour fin juillet prochain. Malheureusement, les responsables du secteur de la culture ne cessent d’accumuler des défaillances en matière de gestion de leurs projets. Les exemples sont légion. Le chantier de l’annexe de l’Ecole des beaux-arts mobilisant un budget de 90 millions de dinars piétine. Tout comme le projet de réalisation de l’Institut régional de musique, désormais abandonné.