Les habitants des localités de la commune d’Aghbalou, à 55 km à l’est de la wilaya de Bouira, doivent encore patienter jusqu’à la fin de l’année en cours pour bénéficier de l’eau potable à partir du barrage de Tilesdit.

C’est ce que leur a affirmé le wali de Bouira lors d’une visite d’inspection effectuée dans la région la semaine écoulée. A noter que les foyers d’Aghbalou sont alimentés via les sources d’eau naturelles et quelques forages. Ce qui demeure insuffisant face aux besoins quotidiens des 23 000 habitants de la municipalité.

Chaque été, la région connaît plusieurs protestations contre la pénurie d’eau et les pouvoirs publics promettent d’intervenir pour régler le problème. Cependant, les années passent et l’état des lieux demeure inchangé et la tension est toujours d’actualité. Lors de la même visite, le wali de Bouira avait aussi promis aux citoyens que leur commune bénéficiera de projets de réalisation de nouveaux réseaux d’assainissement.

Par ailleurs, l’aménagement urbain au chef-lieu, qui avait coûté près de 70 millions de dinars, ne semble pas satisfaire la population. D’ailleurs, le wali avait répondu favorablement à l’appel de quelques jeunes pour emprunter des routes délabrées en plein centre-ville. Pour le volet gaz de ville, plusieurs quartiers n’ont pas encore bénéficié de cette énergie. Selon les chiffres de la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Bouira, 1469 foyers sur 4500 sont raccordés, soit un taux qui dépasse légèrement les 30%.