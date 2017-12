Programme de formation pour les militants associatifs

Réagissez

L’association Agir pour le développement et l’épanouissement de la jeunesse a lancé récemment dans la wilaya de Bouira, en partenariat avec l’ambassade des USA en Algérie, un programme de formation intitulé «Les jeunes en action».

Selon le président d’Agir, cette initiative vise à renforcer les capacités du tissu associatif local et la promotion de son capital humain. «Nous voulons faire émerger une nouvelle dynamique associative capable de faire des lectures, des analyses et de proposer des alternatives et des approches stratégiques pour le développement local et de notre pays».

Malheureusement, l’engouement des associations est en deçà des attentes. Seulement 28 dossiers de candidature ont été déposés. «C’est une preuve qu’il y a un désengagement total des associations de Bouira. C’est aussi une confirmation que ce désengagement est dû au manque de formation», explique notre interlocuteur.

Selon les premiers constats faits par Agir, la plupart des associations actives au niveau de la wilaya souffrent de manques. Leurs capacités techniques et d’animation, qui devraient les hisser au rang de partenaires ou en forces de proposition capables de contribuer dans le développement local, sont minimes. «Notre association et ses partenaires, notamment institutionnels, accompagneront les associations locales dans la gestion de petits projets afin de leur permettre d’apprendre par la pratique», dira le président d’Agir.

La mise en œuvre du programme de formation s’étalera sur une durée de 6 mois, de janvier à juillet de l’année prochaine. Les ateliers de formation traiteront plusieurs thématiques en lien avec l’engagement citoyen, les techniques de communication, l’élaboration et la gestion des projets, la gouvernance locale et la démocratie participative, etc.