Programme AADL sur des terres agricoles

Réagissez

Des exploitations agricoles collectives ont été...

Le massacre des terres agricoles continue à Bouira. Les autorités locales, confrontées au problème du foncier pouvant abriter des programmes de logements type AADL, n’ont pas trouvé mieux comme solution, que de recourir aux terres agricoles pour installer les chantiers.

Au chef-lieu de wilaya, où un important pôle urbain abritant plus de 3 000 logements toutes formules confondues est en chantier, des entreprises viennent d’être installées pour la réalisation d’un nouveau programme de 2000 logements AADL, a-t-on constaté. Une importante assiette de terrain appartenant aux exploitations agricoles collectives (EAC), a été récupérée et attribuée au secteur de l’habitat.

Des agriculteurs impuissants sont outrés par l’attitude des pouvoirs publics, en dénonçant énergiquement la décision prise par les responsables du secteur agricole, accusé d’avoir libéré «ces terrains d’une manière irréfléchie et irresponsable». «C’est un véritable massacre contre le reste des terres agricoles de la wilaya.

Les hautes autorités du pays sont interpellées sur cette situation afin de mettre un terme aux décisions écervelées des responsables locaux», a dénoncé un agriculteur exploitant dans un passé récent une partie de ces terres, tout en déplorant l’attitude autiste de la DSA de Bouira pourtant appelée à préserver ce patrimoine agricole. Dans la wilaya de Bouira, le potentiel agricole s’érode d’année en année.

L’avancée exagérée du béton à travers l’extension des agglomérations a détruit des surfaces énormes. Interpellés sur ce phénomène inquiétant, des responsables locaux se sont pourtant engagés à prendre les mesures qui s’imposent, visant surtout la préservation des terres agricoles contre toute forme de construction. L’ex-wali de Bouira avait pris la décision au cours de son court passage aux commandes des affaires de la wilaya, que désormais aucun équipement public ne sera implanté sur des terres agricoles, tout en insistant sur le danger de ce bradage. La décision prise par ce commis de l’Etat est tombée à l’eau. «C’est un gaspillage avéré du foncier agricole»,

disent, en colère, des céréaliculteurs, attribuant cette gabegie aux autorités locales.