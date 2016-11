Réagissez

C’est en 1994 que Sadek Talbi, âgé de 17 ans à l’époque, commence l’apprentissage du métier de tournage sur le bois chez son oncle, à Ivahlal, 60 km à l’est de Bouira.

Il lui a fallu au moins 10 ans d’expérience pour lancer son propre atelier dans la même région. Malgré ses débuts difficiles, il s’est accroché et a créé son propre atelier. Sadek consacre tout son temps à son travail. Pour lui, c’est plus qu’un métier, c’est une passion, un art. Il fabrique toutes sortes d’ustensiles traditionnels en bois : assiettes, cuillères, pilons et mortiers, grands plats, objets décoratifs, etc. Pour ce faire, Sadek utilise la méthode la plus difficile et qui prend beaucoup de temps. «Le bois doit sécher dans des conditions adéquates.

Cela évitera les fissures sur le produit final. Cela prend du temps et ce sont des frais supplémentaires, mais c’est ainsi qu’il faut procéder pour avoir de bons résultats», explique-t-il. Pour la commercialisation de ses produits, Sadek se souvient que la tâche était très difficile. «Je n’avais pas de véhicule à l’époque. Je me rendais dans les villes limitrophes avec de grands cabas remplis d’objets en bois et je les proposais aux commerçants. J’étais contraint de vendre à des prix très bas, pourvu que je ne baisse pas le rideau de mon atelier».

Actuellement, la donne n’a pas changé. Les seuls espaces de commercialisation disponibles sont les foires et les expositions. «Ce sont des points de rencontres, certes, mais l’inconvénient, c’est qu’elles sont limitées dans le temps». Ce qui a encouragé encore plus Sadek à persévérer dans son métier, c’est le retour des consommateurs aux ustensiles traditionnels en bois.

Cependant, la matière première, qui est le bois, commence à se faire rare. «Chaque pièce est fabriquée à base d’un bois spécial, comme le frêne, l’olivier, etc. L’inconvénient est que j’utilise uniquement le bois local. Celui d’importation est de mauvaise qualité et coûte cher», dira-t-il. Le manque de main-d’œuvre se pose aussi avec acuité. «J’ai recruté plusieurs stagiaires pour partager mon savoir-faire. Aucun n’est resté. Pourtant, je ne leur confiais que les tâches faciles.» Seul dans son atelier, Sadek ne compte pas baisser les bras. Au contraire, chaque jour il fournit plus d’efforts pour atteindre ses objectifs.