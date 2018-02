Réagissez

Les populations habitant les zones rurales de la wilaya de Bouira sont confrontées au problème de pénurie de gaz butane.

Plusieurs localités, non encore raccordées au réseau de gaz naturel, sont mal desservies par le combustible indispensable, notamment en cette période marquée par une baisse des températures.

Depuis plusieurs semaines, les stations Naftal enregistrent une forte pression. Pourtant, la production de gaz butane a enregistré une hausse importante atteignant une moyenne de production journalière de 14 000 bouteilles au niveau du centre d’enfûtage de Sidi Khaled, dans la commune d’Oued El Berdi.

Le centre en question assure également l’approvisionnement de plusieurs communes des deux wilayas de M’Sila et Médéa. La fermeture de plusieurs dépôts de vente installés au niveau des communes nouvellement raccordées au réseau de gaz naturel ainsi que les dysfonctionnements dans l’acheminement du produit vers les stations situées le long de la RN 05 sont à l’origine de ces désagréments qui risquent de durer encore durant toute la période hivernale.

«Le gaz butane est introuvable à travers plusieurs points et stations de la région de Lakhdaria», a dénoncé un villageois de Zbarbar, perchée en haute montagne, en affirmant qu’il a été obligé de se déplacer vers la station Naftal sise dans la commune de Kadiria pour s’alimenter en gaz butane. Cette perturbation, assure-t-on, est pénalisante et persiste surtout en période de pluie. «Nous avons appelé à l’ouverture d’autres dépôts dans la région de Malla, mais aucune suite ne nous a été donnée», a regretté un citoyen de cette commune.

Le même calvaire est vécu aussi par les habitants des communes d’El Mesdour, El Mokrani et de Bordj Okhris, dans le sud de la wilaya de Bouira. A Sour El Ghozlane, le problème de pénurie de gaz butane se pose avec acuité surtout pour les habitants des deux villages d’Ouled Gacem et Ouled Tadjine. «Le produit est non seulement introuvable dans les deux dépôts de Naftal mais il est cédé parfois à des prix exorbitants», a-t-on dénoncé.

Questionné, le directeur de l’énergie de la wilaya a estimé que le problème de pénurie de gaz butane ne se pose plus dans cette wilaya, où le gaz naturel a atteint un taux de pénétration de 80%, motivant ainsi ses propos par la hausse de la production de gaz butane au niveau du centre d’enfûtage de Sidi Khaled. «La production journalière du combustible varie suivant la demande exprimée par les populations, atteignant parfois les 14 000 bouteilles par jour», a-t-il indiqué.

Une production de trois millions de bouteilles/an

La production annelle de gaz butane au niveau du centre d’enfûtage de Sidi Khaled dans la commune de Oued El Berdi, au sud de Bouira, et du mini-centre de Chorfa à l’est de la wilaya, est de trois millions de bouteilles, a déclaré Guemini Lazhar, le directeur de l’énergie. «La capacité de production journalière au niveau du centre de Sidi Khaled est de 21 000 et de 11000 bouteilles au niveau de Chorfa.

Nous avons tous les moyens d’arriver à une production de 30 000 bouteilles par jour afin de faire face à la demande exprimée», a-t-il précisé, assurant que le problème de pénurie de gaz butane soulevé au niveau de certaines zones rurales n’est pas dû à une mauvaise distribution. «Ce sont les propriétaires des poulaillers et autres bâtiments destinés à l’élevage avicole qui sont à l’origine de ces pénuries.

Nous avons invité ces éleveurs dont certains activement illicitement à l’installation des citernes de propane au niveau de leurs structures afin de ne pas priver les ménages de gaz butane. Notre demande est restée sans suite», a-t-il regretté, ajoutant que la wilaya dispose de 238 points de vente pour une capacité globale de 32 274 bouteilles.

Ce sont les populations des localités de Guerrouma, El Mokrani, Zbarbar et Malla qui souffrent de plus en plus de cette situation. Les producteurs avicoles vident les points de vente de gaz butane. Le même responsable a déploré également l’attitude de certains citoyens qui n’ont pas encore procédé à des installations intérieures pour pouvoir bénéficier de gaz naturel. «Nous avons mis en service la gaz naturel à travers plusieurs localités de la wilaya. Cependant, peu de citoyens ont installé des compteurs», a-t-il dit.