Pénurie d’eau : Installation d’une cellule de suivi

Les perturbations dans l’alimentation en eau potable se sont accentuées ces derniers temps à travers de nombreuses communes de la wilaya de Bouira. Une cellule de crise, composée de différentes directions, a été installée récemment au niveau de la wilaya. Cette cellule aura pour mission la coordination entre les organismes chargés de la réalisation des projets de transfert de l’eau potable, l’ADE et les collectivités locales. La collecte d’informations faciliterait les interventions lors des perturbations et des coupures de l’alimentation en eau. Cette initiative intervient à un moment où les doléances des citoyens s’accumulent. Des villages, voire des communes entières, endurent la crise de l’eau potable.

A l’ouest de Bouira, 3 villages relevant de la commune de Kadiria ne sont pas alimentés en eau depuis plus d’un mois. Avec la saison des grandes chaleurs, la rareté de l’eau potable s’amplifie, notamment dans les zones rurales. L’attente des citoyens risque de durer à cause des retards dans la réalisation des projets d’AEP.