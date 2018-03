Ouverture de deux marchés couverts

Réagissez

Deux marchés couverts de fruits et légumes ouvriront leurs portes ces jours-ci dans la commune de M’chedallah, à 40 km à l’est de Bouira.

La première infrastructure sise au chef-lieu communal n’est que l’ancien Souk El Fellah récupéré par l’APC. Le deuxième marché a été érigé à Vouaklane, au sud de la municipalité. En attendant l’ouverture officielle de ces deux structures, des dizaines de marchands ambulants continuent à occuper les trottoirs, notamment ceux des boulevards principaux de la ville, piétinant toute norme d’hygiène.

Par ailleurs, le manque d’organisation et l’exiguïté de l’unique marché hebdomadaire dans toute la région de l’est de la wilaya de Bouira, qui se trouve aussi dans la commune de M’chedallah, causent de nombreux désagréments. L’anarchie règne chaque mardi à cause des stationnements sur les abords et la chaussée de la RN15 qui longe le marché. Cela en plus de la proximité de l’oued Sahel, pollué à longueur d’année. Afin d’y remédier et de faire de ce marché un pôle commercial, l’APC de M’chedallah projette son extension.

«Nous avons envisagé de récupérer les 5 hectares restants de l’ex-base de vie d’une entreprise chinoise, sur laquelle est érigé le marché. Cependant, l’APC ne dispose pas de ressources financières pour entamer les travaux d’aménagement des lieux. Nous souhaitons vivement l’aide des pouvoirs publics à Bouira pour lancer l’opération», dira Idir Kaci, P/APC de M’chedallah.