Oued Rekham (Aïn Turk) : Une bretelle autoroutière dangereuse

La bretelle autoroutière qui relie la RN5 à l’autoroute Est-Ouest, précisément à la localité d’Oued Rekham, dans la commune d’Aïn Turk, constitue un véritable coupe-gorge pour les automobilistes.

Empruntée par les camions de gros tonnage, la route, longue de trois kilomètres, est sérieusement dégradée. Plusieurs accidents mortels ont été enregistrés sur cet axe mis en service en 2008. Aucune opération de réhabilitation n’a été effectuée, ont déploré des habitants de la localité d’Oued Rekham, qui n’ont eu de cesse d’interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d’en interdire le passage aux poids lourds.

«Nous vivons un cauchemar parce que nos habitations sont situées en contrebas de la chaussée», a déploré un villageois, ajoutant qu’en plus de ce danger, les familles subissent au quotidien les désagréments dus aux nuisances sonores générées par une affluence importante des camions en direction des deux wilayas d’Alger et de Tizi Ouzou.

Les camionneurs sont interdits depuis plusieurs années d’emprunter le tronçon autoroutier reliant Bouira à Lakhdaria, et ce, en raison des travaux de réfection engagés depuis fin 2013. La circulation routière est devenue infernale sur ce tronçon névralgique. A Oued Rekham, plusieurs camions, qui ont dérapé, ont fini leur course au fond du ravin et à proximité des habitations, ont témoigné des villageois, appelant les autorités locales à trouver une solution à ce pro-blème.