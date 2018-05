Option pour les sports nautiques

Réagissez

La direction du Centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT) a lancé samedi dernier la saison estivale 2018 au niveau du barrage hydraulique de Tilesdit, situé dans la commune de Bechloul, à 25 km à l’est de Bouira.

La nouveauté pour cette année est l’introduction des activités nautiques et aquatiques sur le plan d’eau de Tilesdit. La direction du complexe a mobilisé d’importants moyens matériels et humains pour la réussite de cette manifestation visant essentiellement à promouvoir les disciplines des sports nautiques, jusqu’ici méconnues du grand public.

En effet, des professionnels dans le domaine ainsi qu’un équipement sportif ont été mobilisés à cette occasion qui a drainé une affluence remarquable de visiteurs, notamment des familles. Les pouvoirs publics ont toujours fait part de leur volonté de développer, et surtout de valoriser, les sports nautiques, notamment les disciplines olympiques.

L’initiative des responsables du complexe touristique de Tikjda est, dans ce sens, encourageante. Les autorités locales sont impérativement appelées à accompagner ces initiatives, d’autant plus que les potentialités et les structures pouvant abriter ce genre d’activités à la fois sportives et de détente, existent.

Présents à l’occasion de la préparation du lancement de la saison estivale, des professionnels et des spécialistes dans le domaine ont, à l’unanimité, appelé à une meilleure exploitation du plan d’eau en question.

Le premier responsable du CNSLT, Smaïl Meziani, a insisté sur l’impératif de créer d’abord des écoles de sports spécialisées dans le domaine et qui prendront en charge, selon lui, l’orientation et la formation des pratiquants. Néanmoins, c’est la gestion de l’infrastructure hydraulique en question, où beaucoup de secteurs interviennent, à l’image de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), la direction des services agricoles (DSA), le secteur des forêts, qui pose problème.

L’accès aux clubs ou aux amateurs des sports nautiques demeure impossible, et cela en dépit des orientations et instructions données notamment par les ministres qui se sont succédé à la tête du secteur de la jeunesse et des sports, appelant à l’implication de toutes les parties concernées pour une bonne exploitation du plan d’eau de Tilesdit et relancer ces sports.

Le DJS de Bouira a indiqué que le développement de ces disciplines au niveau du barrage nécessite «une forte mobilisation des moyens et des équipements». Il a précisé que, dans la région, il n’existe qu’une seule association qui œuvre à développer la pratique des sports nautiques, mais «timidement», faute de moyens.

Le responsable a ajouté aussi que des activités ont été organisées dans un passé récent au niveau du barrage, et ce, à l’initiative de son secteur. Cependant, l’acquisition des équipements et du matériel destinés à la pratique des sports nautiques dans la région pose problème aux associations, et même à la direction du complexe de Tikjda. Afin d’y remédier, le CNSLT a fait appel à une société spécialisée dans la fabrication du matériel aquatique, à l’instar des barques, kayaks et autres.