Nouveaux infirmiers et laborantins de Bouira : les affectations de la DSP contestées

Les infirmiers et laborantins de santé publique de la wilaya de Bouira ont dénoncé la liste des affectations concoctée par la direction de la santé et de la population (DSP) de la même wilaya. Les protestataires, qui se sont réunis hier devant le siège de la DSP, refusent de rejoindre leurs postes. «La première liste des affectations a été établie selon les moyennes obtenues lors de notre cursus. Seuls ceux et celles qui ont les meilleures notes ouvrent droit au choix des établissements de santé qui leur conviennent. Malheureusement, cette liste a été changée et nos choix n’ont pas été pris en considération», déplorent les contestataires qui ne veulent pas accepter le fait accompli. «Nous avons déposé une requête au niveau de la DSP de Bouira. Cependant, le directeur ne veut toujours pas nous recevoir, même lors des journées de réception», dénonce-t-on. Allant plus loin, les nouveaux infirmiers et laborantins comptent saisir les pouvoirs publics. «Nous avons aussi saisi les autorités de la wilaya pour intervenir. Nous comptons aussi saisir le ministre de la Santé pour nous rétablir dans nos droits.» Toutes nos tentatives pour joindre le directeur de la santé et de la population de Bouira sont restées vaines.