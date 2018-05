«Nous avons les moyens de développer les activités nautiques et aqualudiques»

Réagissez

Propos recueillis par Amar Fedjkhi



Contrairement aux années précédentes, vous avez intégré dans votre programme, cette saison, des activités au niveau du barrage de Tilesdit. Qu’en est-il ?



Oui, effectivement, dans le cadre de la saison estivale 2018, le CNSLT veut s’engager dans des activités aqualudiques et nautiques autour du barrage de Tilesdit. La volonté existe et les moyens aussi. Mais pour qu’un tel projet soit réalisé, il est impératif de créer une école de sports et de détente qui prendra en charge l’orientation, la formation et l’apprentissage des pratiquants, que ce soit au profit de la catégorie des jeunes ou de celle des familles. Le barrage de Tilesdit offre des potentialités énormes et diversifiées. Il existe au moins une vingtaine d’activités, dont les plus importantes sont la pêche, la plongée, le canoë, le kayak, la barque promenade, le ski nautique, la planche à voile, l’aviron, etc.



Est-il prévu la création d’espaces adaptés à cette discipline au niveau du barrage de Tilesdit ?



Nous n’aurions pas lancé ces activités si nous n’avions pas la volonté de créer ces espaces adaptés. L’idée des activités nautiques et aqualudiques autour du barrage est désormais un projet qui nous tient à cœur et nous nous engagerons corps et âme pour le réaliser. Nous avons plusieurs raisons d’avoir à consentir plus d’efforts parce que c’est une première, d’autant que ces activés rentrent dans les missions statutaires du CNSLT.



La concrétisation de ce projet est tributaire de l’implication de plusieurs parties…

Les premiers contacts au niveau local sont très encourageants, que ce soit avec l’ANBT, la Protection civile, la wilaya de Bouira ainsi que les APC d’El Esnam et de Bechloul.

Un repérage des lieux a été effectué et une fiche technique est déjà en cours d’élaboration. Elle sera soumise à qui de droit pour ensuite engager les travaux d’aménagement nécessaires. Il convient de signaler que lors du lancement des tests, le 10 mai dernier, le wali de Bouira, par le biais de son représentant, nous a adressé ses vifs encouragements et il est disponible à toute sollicitation. Je termine par vous remercier de m’avoir offert l’occasion d’expliquer l’importance d’un tel projet qui permettra non seulement au CNSLT de se développer mais aussi à la région de se placer comme une destination de choix pour les sportifs et les familles dans le cadre des préparations sportives, de détente et de loisirs.