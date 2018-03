Nadine Tizguine couronnée Miss Tikjda 2018

Réagissez

L’ambiance était au rendez-vous, vendredi soir au Centre national des sports et loisirs (CNSLT) de Tikjda, un complexe touristique perché sur les hauteurs de Bouira, à l’occasion de la tenue de la troisième édition du concours de Miss Tikjda 2017.

Dix-sept candidates, venues pour la plupart de la wilaya de Tizi Ouzou, et d’autres d’Alger, Oran, Djelfa et Béjaïa, ont pris part à cette édition organisée aussi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le Cnslt, qui a choisi comme slogan célébrant ainsi la Journée internationale des droits de la femme «La femme le pilier de la société», a mis tous les moyens pour la réussite de cet événement qui a été rehaussé par la présence de trois comédiens algériens, dont l’actrice Bahia Rachedi qui a présidé le jury. La soirée a été ponctuée par une animation artistique avec des passages sur scène du comédien Hamid Achouri et de Madani Namoune.

Les candidates ont défilé devant une assistance nombreuse, composée surtout de familles venues de plusieurs wilayas du pays. La tâche des membres du jury présidé par Bahia Rachedi n’a pas été facile dès lors qu’ils ont été appelés à noter le charme, l’expression corporelle et la beauté des 17 candidates. Nadine Tizguine, 22 ans, originaire de la commune d’Iflissen, dans la région de Tigzirt, wilaya de Tizi Ouzou, a été couronnée à l’issue de cette manifestation qui, faut-il le préciser, s’est déroulée dans une ambiance conviviale, Miss Tikjda 2018. Tilleli Hkititane de Béjaïa a été élue deuxième dauphine de ce concours et Issad Yasmine a été sacrée par les jurés première dauphine. Il faut préciser que Nadine Tizguine, l’heureuse élue Miss Tikjda 2018 avait été sacrée Miss Tigzirt en 2014.