Malgré ses 65 ans, il garde toujours sa force et son sourire. C’est Medjri Slimane, ce coriace lutteur natif d’Ath Oualvan, dans la commune de Saharidj, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Bouira.

Ex- champion de lutte libre, il trime actuellement pour survivre. Son riche palmarès composé d’une vingtaine de médailles d’or, d’argent et de bronze, ne l’a pas extirpé des griffes de la pauvreté. Les débuts de Slimane dans le sport officiel remontent à l’année 1974, lorsqu’il a intégré le Centre militaire d’éducation physique et sportif (Cmeps), de Beni Messous, à Alger. «J’ai trouvé tous les moyens nécessaires pour la pratique du sport. Après 6 mois d’instruction, j’avais brillé dans la lutte gréco-romaine et dans la lutte libre», se souvient-il.

M. Medjri rejoint ensuite le Groupement compétiteur, qui comprenait différentes disciplines sportives. Sous les auspices de grands entraîneurs, Slimane acquiert une grande expérience et devient champion d’Algérie en lutte libre. Il a été sélectionné par les deux coopérants techniques russes pour rejoindre l’équipe nationale algérienne.

Classé premier, l’athlète bénéficie de plusieurs stages dans divers pays d’Europe. Dans l’ex-République fédérale d’Allemagne, en Espagne, Bulgarie, France, Tchécoslovaquie, Italie, etc. En 1978, lors des Jeux africains, il décroche la médaille d’argent, puis une médaille de bronze, au championnat du monde de lutte en Irak. Il participe aussi aux Jeux olympiques de 1980 en URSS. En Tunisie, il obtient une médaille d’argent lors d’un tournoi africain.

En 1982, il obtient la médaille d’ or au championnat maghrébin de lutte…etc. Cependant, en dehors de la prise en charge lors des compétitions et stages, la situation de la majorité des athlètes était pitoyable. En 1986, Slimane Medjri quitte donc l’équipe nationale et décide de prendre son destin en main. «Onze ans dans l’équipe nationale, je suis sorti avec les mains vides. Ni prime, ni logement, ni privilège.

C’est injuste. Même pour mon dossier au niveau des œuvres sociales de l’enseignement, je n’ai rien obtenu», déplore-t-il. Heureusement, l’athlète avait en sa possession un diplôme obtenu lors de son service national. Il devient professeur d’éducation physique et sportive au CEM Amrouche Mouloud, à M’Chedallah. Il crée ensuite une section de lutte à M’Chedallah, puis installe la Ligue de lutte libre et gréco-romaine à Bouira. Actuellement à la retraite, l’ex-champion travaille toujours avec sa 404 bâchée, usée, pour nourrir sa famille. «Un athlète en Algérie n’a pas d’avenir en dehors de l’équipe nationale», résume l’ex-champion.