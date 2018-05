Manque d’animation culturelle hors chef-lieu de wilaya

Réagissez

Les festivités culturelles durant ce mois de Ramadhan sont mal réparties sur l’ensemble des communes de la wilaya de Bouira.

Excepté le chef-lieu de wilaya où des galas artistiques et autres activités sont organisés au niveau de la maison de la culture Ali Zamoum et à la Maison de l’environnement, dans les 44 communes, c’est la monotonie.

En effet, ils sont plus d’une cinquantaine de chanteurs issus de différentes régions du pays qui continuent de se présenter chaque soirée sur l’estrade de la Maison de la culture, et ce, depuis le début du mois sacré. Dans les autres communes de la wilaya, faute d’activités et de moyens, les structures des jeunes sont désertes.

Même le mouvement associatif, notamment à caractère culturel, a brillé par son absence sur le terrain. Les oubliés des villes et villages hors chef-lieu de wilaya n’ont que les cafétérias pour se rencontrer après le f’tour.

Les jeunes quant à eux tentent tant bien que mal d’improviser des galas musicaux pour se distraire, ou d’organiser des tournois de football en nocturne.