M’Chedallah : Le dossier du vieux bâti en instance

Le vieux bâti dans la commune de M’Chedallah, à 40 km à l’est de Bouira, occupe une bonne partie de la superficie du chef-lieu.

Ce problème, qui date depuis des décennies, ne trouve toujours pas de solution. De nombreux vieux gourbis construits avec de la pierre et de l’argile menacent ruine et offrent une image hideuse de M’Chedallah. «Il nous est difficile de trouver des interlocuteurs pour dialoguer et trouver une solution à ce problème. Les terrains sur lesquels sont construites ces vieilles bâtisses sont restés dans l’indivision», déplore le P/APC de M’Chedallah. «En 2012, le wali de Bouira avait pris la décision de procéder à la démolition du vieux bâti en contrepartie d’indemnisations, mais cette décision n’a pas été exécutée», ajoute notre interlocuteur.

L’extension de la ville de M’Chedallah, qui est aussi chef-lieu de daïra, est actuellement au point mort. «Au sud de la commune, les terrains appartiennent au secteur agricole. Les terrains situés au nord ne sont pas destinés à la construction, car argileux. La seule solution pour nous est de récupérer ces poches de terrain au chef-lieu en démolissant le vieux bâti. Le dossier est entre les mains des pouvoirs publics», dira M. Nouri, adjoint du P/APC. D’autres édifices datant de l’ère coloniale ont servi durant des années de sièges administratifs pour divers organismes. Cependant, plusieurs de ces bâtisses sont actuellement abandonnées et risquent à leur tour de tomber en ruine.