Les stagiaires du centre de formation professionnelle de la commune de M’Chedallah ont rendu hommage, hier, au chahid Daou Toudert, dont le nom a été donné à cet établissement.

Au menu des activités, une conférence sur l’histoire de la glorieuse Révolution du 1er Novembre et des témoignages sur le parcours du chahid. «Il a quitté les bancs de l’école à l’âge de 17 ans pour rejoindre les rangs de l’ALN. Le martyr était le camarade de classe de Sid Ahmed Ghozali, qui occupera plusieurs postes de responsabilité à l’indépendance et du colonel Berkane», témoigne-t-on, en indiquant que c’est en 1959, lors d’une mission au Caïre, que Daou, alors âgé de 19 ans seulement, est tombé au champ d’honneur avec plusieurs de ses compagnons au niveau de la frontière algéro-tunisienne. La deuxième partie des festivités a été consacrée à l’activité culturelle, avec l’organisation d’un concours inter-groupes et la projection d’un film sur l’histoire de la guerre de Libération nationale.