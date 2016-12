M’Chedallah : Hiver chaud pour les orphelins

Réagissez

L’association de bienfaisance Kafil El Yatim (Parrain de l’orphelin), de la daïra de M’Chedallah, a lancé la semaine dernière l’opération «Hiver chaud» au profit des orphelins, veuves et personnes démunies.

Selon le vice-président du bureau de wilaya de cette association, il s’agit de la distribution de tenues vestimentaires, couettes, matelas, denrées alimentaires et autres commodités aux familles des orphelins, des veuves et toutes les personnes nécessiteuses, et ce, à travers le territoire des communes de la daïra de M’Chedallah.

«Plus d’une centaine de familles ont assisté la semaine passée à une réception organisée en leur honneur au niveau du bureau de l’association à M’Chedallah, où elles ont récupéré leurs lots. Tout cela grâce aux dons des âmes charitables», dira-t-il. Ce même responsable dresse un constat amer. «Chaque année, le nombre des familles nécessiteuses ne cesse d’augmenter.

C’est le cas notamment de ces vieilles femmes abandonnées avec leurs enfants handicapés». La deuxième étape de cette opération est prévue pour le mois de janvier prochain, avec toujours comme objectif de venir en aide aux orphelins et à leur famille. D’autres projets de l’association Kafil El Yaim de M’Chedallah sont en cours de concrétisation. Il s’agit d’une bibliothèque dédiée exclusivement aux orphelins des trois paliers de l’éducation au niveau du CEM Amrouche Mouloud. Les élèves des classes d’examens bénéficieront des cours de soutien gratuits.