M’chedallah (Bouira) : Le CW98 bloqué par des villageois

Des villageois de la localité Assif Assemadh, dans la commune de M’chedallah, 45km à l’est de Bouira, ont fermé, hier, le CW98, reliant le chef-lieu communal à celui de Haizer, pour dénoncer «la dégradation de leur cadre de vie».

La route a été barricadée à l’aide de pneus brûlés et autres objets, paralysant ainsi la circulation routière sur ce tronçon emprunté surtout par des usagers en direction de la wilaya de Tizi Ouzou. Les protestataires ont dénoncé «l’indifférence des élus locaux et des pouvoirs publics, quand à la prise en charge efficace et réelle de leurs doléances exprimées dans une plateforme de revendication de 27 points» énumérés dans la correspondance des habitants d’Assif Assemadh.

Ceux-ci réclament des projets de développement à l’instar de la réalisation de structures pour les jeunes et d’équipements publics. Ils ont soulevé également le problème lié à la pénurie d’eau potable. «L’eau coule timidement dans les robinets. Nous sommes obligés de recourir à l’achat de citernes d’eau», déplorent-ils, en rappelant que cette situation s’intensifie en période de chaleur.

Plusieurs villages de la commune de M’chedallah endurent en effet le manque d’eau potable. Le projet concernant l’alimentation de ces localités par le barrage Tilesdit dans la commune de Bechloul, inscrit dans le cadre du programme des transferts d’eau, n’est pas encore achevé.