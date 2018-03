Longue attente devant les guichets de l’état civil

Réagissez

L’informatisation du service de l’état civil des APC n’a malheureusement pas mis fin au calvaire des citoyens.

Dans la wilaya de Bouira, les citoyens trouvent encore beaucoup de difficultés pour retirer les documents dans de bonnes conditions. Au niveau des antennes de l’APC de Bouira, les citoyens se disent outrés par la lenteur des procédures de délivrance des documents, et ce, en raison des pannes répétitives du réseau. «Les pannes et les coupures sont récurrentes. Cette situation est devenue pénalisante non seulement pour les agents, mais également pour les citoyens», a affirmé un fonctionnaire. A Bouira, la réforme du service en question est loin de répondre aux attentes des citoyens.

Ces derniers ne cessent de dénoncer, non seulement la lenteur dans la délivrance de leurs documents, mais aussi les longues attentes devant les guichets. Des personnes que nous avons rencontrées, notamment au niveau de l’antenne administrative des 140 logements du chef-lieu de wilaya, ont soulevé la mauvaise qualité des documents délivrés qui ne sont pas clairs. Les cartouches des imprimantes n’ont pas été remplacées depuis plusieurs mois, nous a révélé un employé, en indiquant que ce problème a été soulevé à maintes fois aux responsables de la mairie.