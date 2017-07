Logements sociaux à Bouira : 3765 unités à distribuer

Réagissez

L’opération d’affichage des listes des bénéficiaires de logements sociaux bat son plein à travers la wilaya de Bouira.

Un quota de 3765 unités sera distribué d’ici la fin de l’année. L’opération touchera 42 communes, a-t-on précisé. Les autorités locales ont rendu publiques depuis le début de la semaine dernière les listes des bénéficiaires au niveau des communes de Raouraoura, 59 unités, Taghzout, 145, Bir Ghbalou, 310, et Ouled Rached, 68 logements. A Lakhdaria, à l’ouest de Bouira, un quota de 440 unités sera distribué à l’occasion de la commémoration de la Fête de l’indépendance, a-t-on assuré. Si l’opération d’affichage des listes s’est déroulée dans le calme à travers les localités concernées, la situation reste très tendue au niveau de la commune de Taghzout, à 10 km au nord-ouest du chef-lieu de wilaya, où des non-bénéficiaires bloquent le siège de l’APC, et ce, depuis une semaine. Les protestataires réclament l’annulation pure et simple de la liste. Ils ont dénoncé la manière avec laquelle la liste a été confectionnée. «Des demandeurs ont bénéficié de logements, alors qu’ils ne sont pas dans le besoin», a-t-on dénoncé, pointant du doigt la commission de daïra en charge du dossier.

Dans la commune de Haizer, ce sont les élus de l’APC, qui ont dénoncé dans une requête adressée au premier responsable de la wilaya, l’attitude du chef de daïra, «auteur de la violation de la réglementation régissant l’opération de distribution de logements». S’appuyant sur des articles et des arrêtés ministériels, les élus contestataires se sont opposés à toute attribution dans l’immédiat, arguant que le projet des 100 logements sociaux n’est pas encore achevé. Notons qu’un programme de 810 logements sociaux sera distribué à la commune de Bouira, qui enregistre un nombre important de demandeurs.