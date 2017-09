Réagissez

Un climat de tension règne depuis lundi dernier sur la ville de Bouira, suite à l’affichage des listes des bénéficiaires des 814 logements sociaux. Craignant une protestation massive, des renforts de la police ont été mobilisés. Tous les quartiers ont été quadrillés par les services de sécurité et toutes les structures publiques étaient sous surveillance policière, a-t-on constaté. Le siège de la wilaya, quadrillé par un dispositif policier important, a été pris d’assaut en début de matinée d’hier par des demandeurs de logement venus déposer des recours. Les exclus de ces listes ont refusé de quitter les lieux, réclamant une rencontre avec le premier responsable de la wilaya. Sur place, des manifestants ont fait savoir que certains noms de bénéficiaires figurant sur la liste ne sont pas dans le besoin ou hors collectivité locale. «C’est une injustice. Nous vivons dans des garages et dans des conditions inhumaines», a-t-on dénoncé, appelant le premier responsable de la wilaya à annuler la liste et à procéder à l’ouverture d’une d’enquête. Pour rappel, la commission en charge du traitement des dossiers de demandeurs de logement avait statué uniquement sur les demandes enregistrées au 31 décembre 2015. Environ 11 597 dossiers ont été étudiés, a-t-on confié.