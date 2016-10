Les produits Brandt se positionnent sur le marché

Réagissez

Inauguration, hier, du showroom Brandt à Bouira

Plus d’une année après l’entrée en production du groupe électroménager Brandt, basé à Sétif, l’usine affiche désormais des résultats satisfaisants.

C’est ce qu’a confié hier à El Watan Mme Sari, responsable des ventes directes chez Brandt Algérie, filiale du conglomérat Cevital, à l’occasion de l’inauguration d’un showroom à Bouira, en précisant que la filiale enregistre une augmentation constante des ventes.

«En une année de production, nos différents produits sont bien positionnés sur le marché. Nous sommes en développement, c'est un succès pour nous», a-t-elle déclaré S’agissant du service après-vente, la responsable a assuré de sa disponibilité : «Nous avons mis en place un service après-vente de proximité, disponible à l’échelle nationale.

Et en prévision de l’année 2017, nous allons élargir nos centres après-vente. Notre objectif est d’arriver à un centre pour chaque wilaya.» Mme Sari rassure sa clientèle sur la disponibilité de ce service et indique que les produits fabriqués localement répondent aux normes en vigueur. «Nos produits fabriqués localement sont écologiques et répondent aux normes environnementales», a-t-elle précisé.

Questionnée par El Watan sur la stratégie mise en place par le groupe électroménager Brandt, Mme Sari a répondu que «l’objectif principal tracé par la filiale est de développer une relation de proximité avec le client algérien. Les produits électroménagers de marque Brandt ne cessent de grignoter des parts du marché national, ce qui a motivé d’ailleurs les responsables du groupe à développer le réseau de distribution à travers plusieurs wilayas du pays».

«Avec l’ouverture de notre représentation à Bouira, nous en sommes actuellement à 18 points de vente et nous travaillons pour arriver à une cinquantaine de représentations d’ici la fin de l’année», a déclaré Mme Sari, tout en rappelant qu’un stock de produits Brandt a été déjà installé au niveau du centre commercial Uno de Bouira.

Notons que Brandt Algérie, l’une des importantes filiales du groupe industriel Cevital, a été lancée en 2015. Implantée dans la wilaya de Sétif, l’usine a une capacité de production estimée à 8 millions d'unités par an. L’investissement avait coûté plus de 200 millions d'euros au groupe agroalimentaire Cevital. La production est destinée dans sa quasi-totalité à l’exportation.