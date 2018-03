Les marchands ambulants investissent les routes

Réagissez

Le marché informel revient en force dans les différentes communes de la wilaya de Bouira.

Les marchands à la sauvette ont repris leurs habitudes en occupant les espaces publics et les axes routiers périphériques. L’incapacité et le relâchement manifeste de la part des pouvoirs publics de résoudre le problème sont à l’origine de cet état de fait, que les services concernés n’arrivent pas à juguler.

En effet, des centaines de jeunes activant dans l’informel squattent jusqu’aux trottoirs. L’opération visant l’éradication de ces points de vente par les pouvoirs publics et les services de sécurité n’a pas duré longtemps. Des espaces de proximité nouvellement réalisés dans les centres urbains de la wilaya n’ont pu servir de solution, puisque abandonnés sitôt réceptionnés.

Le cas du marché de proximité sis au quartier Zerrouki, de l’ex-Ecotec, et de Draâ El Bordj, au chef-lieu de wilaya, est flagrant. Cette situation n’a jamais évolué et reste inchangée depuis des années, sans que les autorités locales daignent trouver une solution durable.

En effet, des étals se trouvant au niveau de plusieurs marchés de proximité demeurent à ce jour inoccupés par les bénéficiaires. Pourtant, des décisions d’exploitation ont été attribuées par l’APC, sans rencontrer l’engouement des bénéficiaires. Questionné, le premier vice-président à l’APC de Bouira, Achène Guettaf, a affirmé que l’Assemblée actuelle a hérité d’un «lourd dossier».

Il a révélé qu’un nombre important de marchands ambulants a été recensé à travers la commune. «Nous avons dégagé une commission visant le recensement de ces commerçants pour pouvoir dégager une solution définitive à ce problème», a-t-il dit, en ajoutant que pour les commerçants activant sur les axes routiers, à l’instar de la RN8 en allant vers Aïn Bessem, à proximité d’un complexe avicole, ainsi qu’au village Saïd Abid, et d’autres installés à la sortie nord de la ville de Bouira, «nous nous engageons à trouver une solution dans les meilleurs délais». Selon lui, des autorisations d’exploitation des sites en question leur seront attribuées.

Sachant que des projets visant la réalisation des marchés de proximité au niveau des quartiers populaires sont à l’abandon et des espaces urbains inoccupés, l’idée de régulariser des regroupements de marchands ambulants sur les axes routiers ne constitue-t-elle pas une fuite en avant ?

A Lakhdaria, Kadiria, M’chedallah et Sour El Ghozlane, pour ne citer que ces grandes agglomérations, des centaines de commerces de fruits et légumes et autres produits de la mer, activent dans une anarchie indescriptible dans un contexte hygiénique déplorable, tandis que le consommateur attend depuis des lustres la modernisation de ce secteur pour ne plus subir l’arnaque aussi bien par apport à la qualité des produits qu’a leurs prix instables.