Les lauréats connus

La pièce théâtrale Hassan Amaggad de l’association culturelle Thala de Draâ El Mizan, de la wilaya de Tizi Ouzou, a décroché le Grand Prix de la 2e édition de la Rencontre nationale du théâtre amazigh, tenue à Aghbalou, 55 km à l’est de Bouira.

Cet événement, organisé par l’association culturelle Ithrane d’Aghbalou du 19 au 24 juin, a connu une grande réussite et drainé une foule nombreuse. Un fait inattendu. Le meilleur prix d’interprétation féminine est revenu à Salhi Tilelli pour son rôle dans la pièce Yugurten, présentée par la troupe de l’association Tigejdit de Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou). Côté masculin, le prix est revenu aux acteurs Gasmi Belkacem de la pièce Targit de l’association Assayas Takerboust et Kataoui Samir d’Aghbalou (Bouira).

Cet événement, qui a connu une grande réussite, était aussi une occasion pour la découverte des jeunes talents de l’art dramatique. Quatre acteurs et actrices ont été sélectionnés. Pour les rôles féminins, il s’agit de Boudia Lydia dans son jeu dans la pièce Targit de la troupe de Takerboust (Bouira) et Chemakh Fariza pour la pièce La poudre d’intelligence, interprétée par la troupe de Yakouren (Tizi Ouzou).

Pour les meilleurs rôles masculins, ce sont Kourdache Abdelghani de la troupe d’Amizour (Béjaïa) pour son rôle dans la pièce Djehha, et Bachouche Abdellah de Takerboust, qui se sont distingués. D’autres prix et cadeaux ont été remis aux meilleurs textes, scènes, musique, etc. Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine pour une nouvelle édition de la rencontre nationale du théâtre amazigh que les organisateurs espèrent hisser au rang de festival officiel.