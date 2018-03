Les élus locaux saisissent la wilaya

Réagissez

La majorité des commerçants de fruits et légumes dans la commune de Chorfa, à 45 km à l’est de Bouira, exercent leur métier sur les abords de la RN15.

Cette situation, qui perdure depuis des années, risque de durer encore et avec elle le lot de problèmes qu’elle provoque, notamment pour les usagers de la route.

Dans le but d’organiser l’activité commerciale et mettre un terme à l’occupation des accotements de la RN15, l’APC a décidé de réaliser un marché de fruits et légumes. «Nous avons adressé une correspondance à la wilaya de Bouira pour la récupération de la bâtisse de l’ancienne caserne des gardes communaux. Une fois acceptée, nous allons y installer tous les commerçants qui occupent les abords de la RN15. Nous attendons toujours la réponse des pouvoirs publics», dira Mohand Chibane, adjoint du P/APC de Chorfa.

Par ailleurs, le futur marché de proximité de la commune est à environ 40 % d’avancement des travaux. Malheureusement, l’enveloppe dégagée pour sa concrétisation, estimée à 1 milliard de centimes, est insuffisante. Seule l’ossature de la bâtisse sera réalisée, confie notre interlocuteur.