Un nombre important de projets énergétiques inscrits au profit des populations enclavées de la wilaya de Bouira est gelé.

La Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDC), qui souffre surtout des créances impayées détenues auprès des abonnés domestiques et aussi des institutions publiques, a décidé de relancer quelques opérations. Détaillant le problème, le directeur de la SDC de Bouira a déclaré que les créances s’élèvent à 62 milliards de centimes réparties entre les clients domestiques, avec 45 milliards, et 16 milliards auprès des Assemblées populaires communales (APC).

Même touchée par les mesures d’austérité imposées par l’Etat, la SDC de Bouira compte entamer la réalisation de quelques projets destinés aux extensions électriques, a annoncé son directeur lundi dernier, à l’occasion du lancement d’une campagne de sensibilisation sur les dangers du gaz naturel. Le responsable, qui a reconnu que la société traverse une situation difficile, en raison notamment du cumul des créances non encore recouvrées auprès des abonnés, a affirmé que 10 à 15% des projets inscrits et gelés seront relancés à partir de 2018.

«Il s’agit essentiellement des opérations d’extensions électriques», a-t-il dit, en rassurant au passage les populations des communes rurales, à l’instar de Boukram, Maâla et Zbarbar, relevant de la daïra de Lakhdaria, que les opérations de raccordement des foyers au réseau de distribution de gaz naturel sont maintenues.

S’agissant de l’alimentation de la zone industrielle de Sidi Khaled, dans la commune d’Oued El Berdi, aux réseaux de gaz et d’électricité, dont souffrent les porteurs de projets d’investissement, le directeur de la SDC a précisé que l’opération tant attendue par les investisseurs aura lieu une fois que le financement du projet sera débloqué.