Réagissez

C’est un vrai cri de détresse que viennent de lancer les athlètes de la ligue des luttes associées de la wilaya de Bouira, à leur tête Rabah Galou, président de la ligue.

Dans une requête adressée au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, M. Galou évoque de graves difficultés financières. «Devant la crise financière sans précédent que vivent notre ligue et les clubs affiliés, il nous est impossible de continuer à assumer le reste des dépenses durant les prochaines compétitions nationales, si aucune solution n’est trouvée», lit-on dans le document. Pourtant, la ligue de Bouira a brillamment représenté l’Algérie lors des compétitions internationales.

A titre d’exemple, durant l’année en cours, les lutteurs ont décroché une médaille d’or au championnat d’Afrique qui s’est tenu au Nigeria en février dernier, une médaille en or et 3 en argent au championnat méditerranéen. Malheureusement, selon notre interlocuteur, il est fort possible que la ligue cesse ses activités. Ne disposant même pas de moyens matériels pour les entraînements, des centaines d’athlètes seront obligés, soit d’intégrer d’autres clubs hors wilaya, soit de cesser carrément l’activité sportive.

«La décision a été prise après avoir frappé à toutes les portes. Nous n’avons pas les moyens de participer à d’autres compétitions. C’est avec notre propre argent et celui des bienfaiteurs que nous finançons les frais d’engagement ainsi que ceux de restauration, de l’hébergement et de déplacements, etc.

Tout sacrifice a des limites», déplore M. Galou, qui voit mal la répartition des fonds de wilaya sur les ligues des différentes disciplines sportives. «Est-ce que les autres disciplines sportives ont obtenu des résultats meilleurs que les nôtres ? Sur quelle base ces fonds ont-ils été distribués? Nous n’avons même pas eu notre subvention pour l’exercice de 2017 pour motif du retard de dépôt de dossier».