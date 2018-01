Les citoyens interpellent les autorités

Réagissez

Le nombre d’accidents survenus l’année passée au niveau des passages à niveau non gardés et d’autres ouverts par des riverains est en hausse. Les automobilistes, tout comme les piétons se retrouvent ainsi exposés à ce danger.

Durant l’année écoulée, la Protection civile de la wilaya a effectué huit interventions. «Les accidents survenus sur la voie ferrée ont fait 2 morts et six blessés», a déploré le chargé de communication au niveau de la direction de la Protection civile. La plupart des accidents ont été signalés près des communes de Kadiria et Ahnif, où le nombre de passages à niveau non gardés est important. De son côté, un responsable à la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a déclaré que près de soixante-dix passages à niveau non gardés jalonnent les 101 km de voie ferrée qui traverse la région.

En dépit des réclamations de la population locale, peu de passages ont été sécurisés par la société en question.

Des usagers interpellent les responsables du secteur afin de sécuriser ces points noirs qui suscitent désormais de l’inquiétude. «Nous avons signalé à la SNTF à maintes reprises ce problème, mais aucune suite ne nous a été donnée», a déploré un habitant de la commune d’El Esnam, regrettant l’attitude des responsables de la SNTF.

Des villageois ont, en signe de protestation, procédé au blocage de la voie ferrée, et ce, pour réclamer des solutions. Ils ont demandé l’installation d’une garde sécurisant ces accès. Dans la région, plusieurs collisions impliquant des trains et des véhicules empruntant ces voies dangereuses ont été enregistrées. Le dernier accident recensé a eu lieu près de la commune de Kadiria. Une collision entre un train et un camion avait causé l’arrêt du trafic ferroviaire durant des heures. «Nos enfants se trouvent obligés de traverser ces passages dont nous avons toujours réclamé la sécurisation», a-t-on dénoncé.

A la SNTF, le même responsable a révélé que la société n’est pas en mesure de prendre en charge ces passages en plaçant des gardiens. Il a regretté le fait que des constructions anarchiques, y compris des écoles, aient été réalisées à proximité de la voie ferrée, réduisant ainsi la visibilité pour les conducteurs de train et aussi pour les automobilistes. La solution réside, selon le même responsable, dans l’implication de toutes les directions concernées. «Les autorités locales, ainsi que la direction des travaux publics, sont appelées aussi à participer pour résoudre ce problème dès lors que nous ne sommes pas en mesure d’affecter des gardiens au niveau de tous les passages recensés», a-t-il expliqué.