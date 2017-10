Réagissez

Désormais, les promoteurs détenteurs de projets d’investissement au niveau de la zone industrielle de Oued El Berdi, non encore viabilisée, sont appelés à mettre la main à la poche, et ce, pour pouvoir financer les opérations de réhabilitation gelées sur décision du gouvernement.

L’annonce a été faite il y a deux jours par le wali, à l’occasion d’une visite sur le terrain.

L’opération visant l’aménagement du site d’une superficie de 225 ha et qui avait bénéficié récemment d’une extension de 190 ha a été gelée. La situation au niveau de cette zone est peu reluisante, pour ne pas dire catastrophique. Les détenteurs de projets se plaignent des contraintes auxquelles ils font face depuis des années.

L’endroit est dépourvu du minimum de commodités. Les lots attribués dans la précipitation et d’une manière irréfléchie ne sont pas raccordés au réseau du gaz, à l’énergie électrique et à l’eau. Le coût des travaux est estimé à 400 milliards de centimes. Interrogé, le wali de Bouira, qui a confirmé le gel «temporaire» de cette opération, a annoncé que la seule solution restante pour pouvoir remédier à cette situation est d’impliquer les investisseurs en contribuant financièrement dans le cadre des opérations de viabilisation et de réhabilitation.

Le premier responsable de la wilaya a annoncé la tenue d’une rencontre regroupant des opérateurs économiques afin de trouver une solution pouvant alléger un tant soit peu les difficultés rencontrées par les investisseurs. Il faut rappeler que la situation resté inchangée au niveau de cette zone qui peine à décoller, en raison des entraves auxquelles font face les opérateurs économiques.