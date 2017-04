Le Salon du livre et du multimédia amazighs ajourné

Réagissez

L’unique événement culturel, devenu une tradition au niveau de la wilaya de Bouira, est celui du Salon du livre et du multimédia amazighs qu’organise le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA).

Cependant, depuis 2014, date de la dernière édition de ce Salon qui a connu une grande réussite, le flou demeure toujours quant l’organisation de sa prochaine édition. Pourtant, cette manifestation culturelle a été officialisée par le ministère de la Culture en 2015. Il a été prévu d’organiser le Salon une fois tous les deux ans. Or, trois années sont passées sans que le Salon soit réédité.

Toutes nos tentatives pour joindre le ministère de la Culture pour un complément d’information sont restées vaines. Ni le numéro de téléphone du ministère et encore moins les adresses e-mail mises à la disposition de la presse ne sont fonctionnels.

Même au niveau du HCA, on ignore la date de la tenue du Salon et les raisons de son ajournement.