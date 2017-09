Le projet de télésurveillance maintenu

Réagissez

Le projet d’installation de caméras de surveillance dans la wilaya de Bouira est maintenu. C’est ce qu’a annoncé avant-hier, le chef de la sûreté, Boubkeur Mekhalfi, au cours d’une rencontre traitant des activités des différents services de police durant l’été dernier.

Les études concernant cette opération visant le renforcement des capacités des dispositifs de sécurité ont été achevées, a révélé le conférencier, en précisant que le projet touchera les 13 daïras de la wilaya, y compris les communes rurales. Quelque 1673 caméras de surveillance seront installées à travers 500 points relevés dans le cadre des études dudit projet, a-t-on indiqué de la même source. Le premier policier de la wilaya a précisé aussi que le recours à ce genre d’équipements vise essentiellement la protection du citoyen et surtout à aider les services de police à combattre toute forme de criminalité.

S’agissant du financement de ces équipements, il a révélé que le secteur de la sécurité n’est pas concerné par les mesures d’austérité. «L’ensemble des projets inscrits et visant surtout la réalisation de structures et du renforcement des unités de police en équipements et en logistique sont maintenus», a-t-il assuré, en annonçant au passage la réalisation prochaine d’un centre inter-wilayas des moyens (CIM) dans la commune d’El Hachimia, au sud de Bouira.

L’établissement, qui sera implanté sur une superficie de 4 hectares, assurera la maintenance, notamment des véhicules de police de plusieurs wilayas du pays. Le centre en question générera des centaines d’emplois directs et indirects, a, par ailleurs, ajouté le chef de la sûreté de Bouira.

S’exprimant aussi sur la couverture sécuritaire au niveau de cette wilaya, le conférencier a rassuré la population d’une présence permanente de ses éléments veillant sur la sécurité et les biens du citoyen, en se référant aux statistiques du bilan des activités réalisées durant les trois derniers mois, confirmant ainsi une baisse de la criminalité dans la région.