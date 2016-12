Le nombre d’accidents de la route en hausse

Réagissez

L’ouverture de l’autoroute Est-Ouest n’a pas fait...

Les services de la Protection civile ont enregistré, depuis le début de l’année, 1584 accidents sur les routes et un bilan de 58 morts et 2178 blessés.

La route continue à faire des victimes à Bouira. Le nombre d’accidents de la circulation dans la wilaya a sensiblement augmenté ces six dernières années.

Le nombre de victimes fluctue d’une année à l’autre. Depuis le début de l’année en cours, les services de la Protection civile de la wilaya ont enregistré 1584 accidents de la circulation, ayant fait 58 morts et 2178 blessés. C’est la première fois que le nombre de victimes enregistre une légère diminution depuis l’an 2000, a-t-on relevé d’un document qui nous a été remis par les services des statistiques de la direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira. L’année passée, la Protection civile a enregistré quelque 2157 accidents faisant état de 3050 blessés et 90 morts.

Ce recul en matière d’accidents mortels est le fruit de la répartition remarquable des éléments de la sécurité routière, en particulier la Gendarmerie nationale, qui a multiplié le nombre de barrages de contrôle à travers les points sensibles qui avaient été le théâtre de plusieurs accidents de la circulation. Les drames ont été enregistrés presque tout au long du tronçon autoroutier, allant de Lakhdaria, à la limite de la wilaya de Bordj Bou Arréridj (101km).

La mise en place de deux unités mobiles sillonnant le tronçon en question a contribué à la baisse des accidents de la circulation, a fait savoir un membre du commandement de la Gendarmerie nationale, à l’occasion du lancement d’une campagne de sensibilisation sur les dangers de la route et l’attitude à adopter par le conducteur afin d’éviter d’éventuels accidents. L’initiateur de la manifestation mise beaucoup sur la sensibilisation et l’information, en associant dans cette louable opération les médias, la Protection civile et les associations. «Notre objectif est de rappeler aux usagers l’ampleur que prend le phénomène des accidents de la circulation», explique l’officier, en précisant que les corps de sécurité restent intransigeants quant à l’application de la loi. La campagne s’étalera sur deux semaines.

La campagne lancée par la Gendarmerie nationale a pour objectif, souligne la même source, d’inciter surtout les conducteurs au respect du code de la route et d’adopter des comportements respectant les normes de la sécurité routière. L’excès de vitesse reste à l’origine de la plupart des accidents comptabilisés depuis le début de l’année. L’état des routes est également l’un des facteurs ayant contribué à l’augmentation des accidents, surtout sur les axes principaux, comme l’autoroute et la route nationale.

«Le non-respect de la distance réglementaire, ainsi que les dépassements dangereux, ont été les principales infractions relevées durant cette période sur les routes de Bouira, notamment sur l’axe autoroutier et la RN 05», atteste encore le même responsable.

Cependant, des défaillances en matière d’entretien des routes, ainsi que dans l’installation des plaques de signalisation avertissant les automobilistes ont été constatées. La déviation menant de la localité de Zeboudja, dans la commune de Aïn El Turk, vers l’autoroute Est-Ouest, constitue un véritable coupe-gorge pour les automobilistes et surtout pour les camionneurs. Empruntée par les camions de gros tonnage, en direction de la wilaya de Tizi Ouzou, plusieurs accidents mortels ont été signalés. La lutte contre ce qui est devenu le terrorisme routier est désormais la mission de tous.