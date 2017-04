Le développement local otage des luttes partisanes

Réagissez

Plusieurs projets de développement inscrits depuis plusieurs années au profit de la commune d’Aghbalou, 50 km à l’est de Bouira, sont en souffrance.

La pénurie d’eau potable se pose avec acuité à longueur d’année dans cette commune de 20 000 habitants. «L’eau coule dans les robinets une fois sur trois jours, parfois, on reste une semaine sans aucune goutte», ajoute un autre citoyen. Brahim Arhab, l’un des élus protestataires s’en lave les mains de la gestion des affaires de l’APC. «Rien n’a changé malgré les budgets dont a bénéficié notre commune. Cela fait plus de trois ans que nous exigeons l’ouverture d’une enquête sur la gestion des affaires de la commune.

Les citoyens affirment que rien ne va dans leur municipalité. «La situation demeure la même depuis plusieurs années. Des projets ont été lancés puis abandonnés. Le projet de raccordement du village Ouchrik au réseau d’assainissement est bloqué à 50% d’avancement. Idem pour la route de Takourabt qui a été aménagée à moitié avant de se dégrader plus qu’auparavant. Nous vivons entre la boue et la poussière», déplore un habitant de Takerboust, au chef-lieu d’Aghbalou.

Sur un total de 32 projets prévus au titre des plans communaux de développement (PCD), seuls 15 ont été réceptionnés, 9 sont à l’arrêt et 4 autres ne sont pas encore lancés. Depuis le blocage de l’APC d’Aghbalou en 2013, la situation va de mal en pis. 10 élus issus de 5 formations politiques, exigent à ce jour la dissolution de l’assemblée conformément à l’article 46 du code communal. Ils ont adressé des rapports aux autorités de la wilaya de Bouira dans lequel ils mettent en cause la gestion du P/APC, qualifiée de chaotique.

La commune gérée à distance



Les autorités de la wilaya de Bouira n’ont pris aucune mesure à même de débloquer la situation à l’APC d’Aghbalou. Au lieu de réunir les élus au tour d’une table afin de les convaincre d’aplanir leurs différences, on a préféré gérer la commune à distance. «Les autorités n’ont donné aucune suite à nos rapports et requêtes concernant les débâcles qui ont secoué notre APC», regrette Nacer Hamoumi, un élu contestataire.

Il y a quelques jours, une commission d’inspection dépêchée de la wilaya a conclu que la majorité des projets bloqués, notamment ceux d’AEP et du gaz, le sont à cause des oppositions des citoyens. Leur rapport laisse comprendre que les pouvoirs publics sont en quête d’interlocuteurs au niveau de la commune d’Aghbalou pour trouver des solutions aux projets en souffrance. Pourtant la loi est très claire à cet effet. L’article 46 du code communal stipule qu’«il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l’APC : en cas de dissensions graves entre les membres de l’Assemblée populaire communale, empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune et après mise en demeure de l’assemblée par le wali, restée sans effet». O. A.