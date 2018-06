Lancement du plan de lutte contre les feux de forêt

Réagissez

Les incendies causent chaque année des pertes énormes dans...

La Conservation des forêts de la wilaya de Bouira a lancé, au début de ce mois de juin, le plan de lutte contre les feux de forêt pour cet été.

Cependant, les moyens mis en place pour l’exécution de ce plan n’ont pas évolué depuis des années. La seule nouveauté est l’équipement des agents de la Conservation des forêts avec de nouvelles tenues résistant aux flammes.

«C’est un ensemble d’habits qui protège le corps des flammes lors des interventions, à l’instar de la tenue de la Protection civile», dira Chaoui Messaoud, chef de service de protection de la faune et de la flore à la Conservation des forêts de Bouira.

La mise en place du plan a vu aussi l’installation dans les 45 communes de la wilaya des comités opérationnels regroupant plusieurs intervenants, à l’image de la Conservation des forêts, la Protection civile et les APC...

«Au total, nous avons mobilisé 3441 agents issus de différents secteurs et organismes, 28 brigades mobiles, 18 camions-citernes, 59 ambulances, 192 camions et plusieurs autres engins. Cette année aussi, les pouvoirs publics ont mis 87 points d’eau à la disposition des intervenants pour lutter contre les incendies.

Nous disposons aussi de 10 tours de surveillance éparpillées sur les hauteurs des montagnes», explique notre interlocuteur, qui précise qu’une grande campagne de sensibilisation a été menée par les agents de la Conservation durant tout le mois de mai dernier et se poursuivra même durant l’été. Par ailleurs, les préparatifs au niveau du patrimoine forestier sont à pied d’œuvre.

«Dans les zones sensibles, nous avons déjà procédé à des réparations sur les pistes touchées par les inondations. Cela évitera des complications aux véhicules des équipes d’intervention lors de l’exercice de leur mission sur le terrain.

Deux autres opérations consistant en l’aménagement de 175 km de pistes et le creusement de 3 km de tranchées dans les forêts, seront lancées incessamment». M. Chaoui fait savoir que le prolongement de la saison printanière, avec notamment de fortes précipitations, avait pour effet la poussée des herbes et broussailles avec abondance. «Une fois asséchées en juillet, ces herbes et broussailles constituent un danger en cas de déclenchement d’un feu.

Elles accélèrent la propagation des flammes à une vitesse phénoménale. Nous conseillons toujours aux céréaliculteurs de labourer une bande de terre autour de leurs champs pour éviter la propagation des feux».

Les feux de forêt enregistrés durant l’été 2017 ont touché 14 communes, principalement du côté du nord-ouest de la wilaya. Les dégâts occasionnés sont importants. Des villages entiers ont été encerclés par les flammes et des dizaines de personnes évacuées aux hôpitaux suite à des brûlures et à cause d’asphyxie. Les pertes du secteur agricole étaient énormes.

Plus de 30 000 arbres fruitiers ravagés, 150 ruches détruites, 15 000 poules et des dizaines de têtes ovines et bovines ont été décimées. Omar Arbane