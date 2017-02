Lakhdaria : Le Projet de CET gelé

Réagissez

Les habitants des deux localités de Zbarboura et Madinet El Hayet, à 5 km à l’est du chef-lieu de la commune de Lakhdaria, sont confrontés depuis des années, au problème de la dégradation de l’environnement. L’origine de ce désagrément est l’implantation d’une décharge publique à proximité de leurs habitation

Les citoyens des deux villages ont manifesté maintes fois leur colère, en fermant les routes et le siège de l’APC pour réclamer des pouvoirs publics la délocalisation de cette décharge, «source de toutes les maladies touchant surtout les enfants», ont-ils dénoncé. Par ailleurs, l’accès des camions de la voirie à la décharge est devenu problématique, la route vers la décharge étant devenue impraticable après les chutes importantes de pluie des dernières semaines. Ainsi, les chargements des ordures sont déversés à proximité des habitations. «C’est parce que les camions ne peuvent pas atteindre la décharge que les travailleurs sont dans la contrainte de déverser les ordures là où le camion ne peut plus avancer», dit un habitant de Zbarboura. Au vu des nuisances, les habitants de ces villages interpellent les responsables locaux et surtout la direction de l’environnement pour prendre en charge ce problème. Dernièrement, des moyens matériels ont été mobilisés pour la réhabilitation du chemin d’accès.