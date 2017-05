Réagissez

La ville de Lakhdaria, 45km à l’ouest de Bouira, offre une image hideuse. Les quartiers se trouvent dans un piteux état.

La situation déplorable dans laquelle sont plongées les cités préoccupe de plus en plus les habitants. Ces derniers sont confrontés depuis des années à une dégradation avancée du réseau routier et à la prolifération des décharges sauvages. Dans cette commune, un seul camion est mobilisé pour la collecte des ordures à travers les quartiers. L’anarchie règne en maître dans plusieurs endroits du chef-lieu. La population a toujours accusé les autorités locales quant à la dégradation de son cadre de vie.

Les élus justifient cette situation par les restrictions budgétaires décidées par le gouvernement dans le cadre des mesures d’austérité, précisant que celles-ci ont influé négativement sur le fonctionnement du service d’hygiène. Le personnel recruté dans le cadre des différents dispositifs a été libéré. Il faut préciser que le cadre de vie se détériore de plus en plus dans de nombreuses autres agglomérations de la wilaya.