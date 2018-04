Réagissez

Cinq pays ont pris part à cette manœuvre ayant mobilisé 1000 hommes.

La wilaya de Bouira abrite depuis quelques jours une très grande manœuvre de simulation de séisme. L’opération, à laquelle a pris part la Tunisie et cinq pays européens, dont le Portugal, la France, l’Espagne et l’Italie, mobilisant ainsi 1000 agents, vise essentiellement à tester «les capacités et les dispositifs d’intervention des agents de la Protection civile de notre pays», a fait savoir le capitaine Rahmani Raouf, chargé de communication au niveau de la direction de la Protection civile de Bouira, rencontré hier au premier jour du lancement de cette manœuvre d’envergure.

D’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés dans le cadre de cette manifestation, la première du genre dans le continent africain. Des cellules de coordination et de collecte de données ont été installées, a fait savoir notre interlocuteur, en précisant que le premier jour de l’opération est consacré à l’exercice «stable», avant de passer pour à un autre niveau, qui verra l’intervention des équipes étrangères.

Il s’agit surtout, précise-t-il, de vérifier sur le terrain l’organisation des transmissions et des données émanant du lieu où la catastrophe a été signalée, pour pouvoir entamer la phase des interventions.

Le choix de la wilaya de Bouira pour l’organisation de cet examen simulant un séisme de magnitude 7, frappant la région et causant ainsi des dégâts sur un barrage hydraulique et d’autres structures routières importantes, n’est pas fortuit, dès lors, que la région englobe tout les ingrédients pour tenter une simulation et une manœuvre de «haut niveau». Trois sites ont été dégagés pour abriter les tests d’intervention des équipes de la Protection civile.

Il s’agit de l’ancienne base de vie de l’entreprise italienne Todini, dans la commune d’El Esnam, le barrage Tilesdit dans la commune de Bechloul, et de l’ancienne caserne militaire de Sour El Ghozlane. En plus des six pays participant à cette simulation internationale, des experts de plusieurs nationalités ont été aussi conviés à prendre part à ces manœuvres.

Il faut préciser que la Protection civile algérienne est détentrice d’une certification internationale aux normes onusiennes, Insarag (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage), en zones urbaines. Réputés pour leur gestion des catastrophes naturelles, les pompiers algériens se sont toujours illustrés par leurs capacités d’intervention exemplaires.