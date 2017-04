«La politique agricole du gouvernement n’a rien donné»

Réagissez

Akli Moussouni, ingénieur agronome, a estimé que «le brouhaha» sur les prix des viandes blanches, de l’ail, des légumes, de la banane et de la pomme de terre s’est généralisé et touche désormais tous les produits. S’agissant de la pomme de terre, notre interlocuteur a mis à nu les fausses prévisions et les mauvais calculs du gouvernement. «Il y a quelques mois, les pouvoirs publics considéraient ce tubercule comme produit stratégique destiné à l’exportation», a-t-il rappelé. Et d’ajouter : «Les boucs émissaires ne manquent pas, à savoir les spéculateurs, qui agissent à travers les chambres froides et autres intermédiaires. Souvenez-vous que les accusations se sont même étalées entre les ministères du Commerce et de l’Agriculture concernant les responsables des pénuries.»

Pour lui, «il est plus facile de réduire les prix de la banane par l’importation, mais celui des productions nationales demeureront hors de contrôle tant qu’on n’est pas capables de mettre en place une planification en mesure de contenir la situation», dit-il, en rappelant au passage qu’il avait déjà averti que la situation allait s’aggraver en 2017 par l’entrée en action d’autres phénomènes, comme les aléas climatiques, le retrait du soutien de l’Etat, la dévaluation du dinar face aux devises dont l’exportation des intrants est quasi générale, etc. «Il est aberrant de continuer à faire l’éloge d’une politique agricole qui ne mène à rien. Le danger est à venir», conclut M. Moussouni.