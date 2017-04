Réagissez

Des quantités de pomme de terre du stock de sécurité ont été mises à la disposition du consommateur, mais les autorités ont opté pour un marché ambulant, pour «réguler» un marché déjà anarchique. Les prix de la pomme de terre destinée à la consommation n’ont pas baissé, en dépit de l’opération de déstockage décidée par le ministère de l’Agriculture.

En effet, le kilo de pomme de terre est toujours cédé sur les marchés de fruits et légumes de la wilaya de Bouira, ainsi que d’autres régions du pays, à près de 100 DA, a-t-on constaté sur place. En effet, il a été décidé d’injecter sur la voie publique quelque 7885 tonnes, stockées dans des chambres froides, selon des données de la direction des services agricoles de la wilaya de Bouira. Une information dont la fiabilité des chiffres reste à vérifier. Le prix fixé dans ce cas à 40 DA le kilo suscite d’autres interrogations concernant l’arrivage de la nouvelle production provenant de la région de Mostaganem, dont les prix de gros se situent entre 40 et 50 DA, dès lors que les coûts de production ont augmenté au regard de la cherté des «intrants, comme la semence et les engrais», s’est interrogé un producteur de tubercule.

Ces points de vente, qui n’ont rien à envier aux commerçants ambulants -pourtant interdits par la loi- laissent penser qu’il s’agit d’une opération de régulation informelle qui s’ajoute au contexte de commercialisation déjà anarchique. Des fils d’attente de citoyens, qui ne savent plus à quel saint se vouer, s’ajoutent à celles habituellement constatées lors de la distribution des sachets de lait. Le «procédé» mis en place pour écouler ces quantités, à proximité des quartiers populaires et non sur les marchés réglementés, confirme si besoin est que les autorités font montre d’incapacité à mettre en place des systèmes de production et de distribution planifiés et normalisés.



Des prix à justifier

Par ailleurs, c’est l’annonce faite, jeudi dernier, par Abdelmadjid Tebboune, ministre du Commerce par intérim, de mettre à la disposition du consommateur un numéro vert national à partir du 15 avril, pour permettre aux citoyens de «signaler toute infraction ou hausse injustifiée des prix», qui suscite aussi des interrogations, dès lors que la loi n’oblige pas le commerçant à justifier le prix, a estimé l’expert agronome, Akli Moussouni. Le ministère de l’Agriculture, qui agit aussi pour réduire le prix en injectant sur le marché une partie de stock de sécurité de pomme de terre, laisse penser que les missions des uns et des autres se chevauchent.