La marche des retraités, invalides et radiés de l’ANP empêchée

Plusieurs dizaines de retraités, invalides et radiés de l’Armée nationale populaire (ANP) ont été bloqués, hier, sur deux tronçons autoroutiers à Hammam El Biban, à la frontière entre les wilayas de Bouira et Bordj Bou Arréridj, et à Djebahia, à l’ouest de Bouira.

Selon nos sources, les manifestants originaires de plusieurs wilayas étaient en route vers Alger pour un rassemblement de protestation afin de revendiquer des droits sociaux. «Nos doléances n’ont eu aucune suite. Les portes du dialogue nous ont été fermées. Nous revendiquons des retraites décentes et une revalorisation des pensions. Nous exigeons aussi de bénéficier de l’expertise médicale, car nombre de nos camarades souffrent en silence d’un tas de maladies physiques et psychiques», nous a confié un des protestataires joint par téléphone. La circulation automobile sur les deux tronçons autoroutiers a été paralysée pendant trois heures.

Des bouchons de plusieurs centaines de véhicules se sont formés. Face à la détermination des protestataires à continuer leur chemin vers Alger, les forces de l’ordre sont intervenues afin d’ouvrir la route. De violents affrontements ont éclaté entre les deux parties. Les services d’ordre ont utilisé des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants.