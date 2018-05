Accidents de la circulation

La dégradation des routes en cause

Les routes deviennent de plus en plus dangereuses à Bouira. Les accidents ne cessent d’endeuiller de plus en plus de familles, en dépit des multiples opérations de réfection qui sont lancées.

Le tronçon autoroutier reliant Lakhdaria à Bouira a enregistré un nombre important d’accidents causant des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. L’état de la chaussée est l’un des facteurs qui causent des accidents de la circulation parfois mortels. Des carambolages impliquant des camions de gros tonnage et des véhicules légers sont devenus récurrents sur ce tronçon en chantier. Des enveloppes importantes ont été mobilisées dans le cadre du projet visant la réhabilitation de cette voie névralgique. Les travaux ont accumulé des retards énormes. Le manque de plaques et autres panneaux de signalisation avertissant les conducteurs de l’implantation des chantiers est l’une des causes des accidents, a fait savoir un ingénieur des travaux publics, indiquant au passage que la signalisation défectueuse engendre aussi des dégâts. A l’entrée des tunnels de Aïn Chriki, la chaussée est fortement dégradée. Bien que les opérations de mise à niveau du tronçon en question, long de 33 km, soient presque achevées, la durée de vie des opérations exécutées pose problème. Des ouvrages d’art, ainsi que des sections routières nouvellement réceptionnées présentent des malfaçons. Livrés dans la précipitation, ces tronçons exposent ainsi les usagers aux dangers. «L’état de certains tronçons laisse à désirer et contribue sensiblement au mauvais freinage, aux dérapages et surtout à la destruction des équipements sensibles des véhicules», a précisé un technicien travaillant au niveau d’un établissement chargé du contrôle technique des véhicules.



A. F.