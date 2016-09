La clavelée fait son apparition à Bouira : Les éleveurs dans la spirale des épidémies

Réagissez

A quelques semaines seulement de l’Aid El Adha, une maladie infectieuse vienne de faire des ravages au milieu de cheptel ovins dans la wilaya de Bouira. Il s’agit de la clavelée, dite également variole ovine, une maladie dermatologique qui a fait son apparition déjà, dans les régions de l’ouest du pays.

Selon nos informations, un foyer a été détecté chez un éleveur dans la commune de Oued El Berdi au sud de Bouira. La maladie a provoqué la mortalité d’une dizaine d’agneaux. Inquiets pour leurs cheptels, les éleveurs lancent un cri de détresse, dés lors, que la maladie est hautement contagieuse, ont précisé des vétérinaires.

Certes, le déplacement et la circulation facile et sans aucun contrôle des services concernés favorisent l’apparition et la transmission de ces maladies devenues récurrentes ces dernières années dans la wilaya de Bouira. La transhumance continuelle et annuelle des troupeaux, à la recherche de pâturage, qui est incontrôlable, notamment dans les régions du sud de la wilaya, L’archaïsme des conduites de cheptels, et la mauvaise qualité d’eau des ruisseaux sont les principales facteurs de l’apparition de ces maladies contagieuses. La wilaya dispose également de l’un des plus grands marchés à bestiaux, qui échappe à tout contrôle des services concernés. Le directeur des services agricole, a indiqué dans une déclaration faite à el Watan, qu’un seul foyer a été détecté chez un éleveur originaire de M’sila et qui a installé son cheptel dans la commune de Oued El Berdi.

"C’est suite à des contrôles effectué par nos services que nous avons pu détecté ces cas. Tout le cheptel a été séquestré et l’éleveur ne possédait ni le certificat de transport, ni encore de vaccination », dit le DSA, en rassurant que toutes les mesures nécessaires qui s’imposent ont été prises afin d’éviter la propagation de cette maladie. Il a affirmé qu’une autre campagne de vaccination contre la clavelée sera entamée début du mois courant.

Le vétérinaire Djeloul Chenouf, que nous avons contacté par téléphone, a précisé de son côté, que cette maladie est incurable mais nécessite un diagnostic et un plan de vaccination à l’avance, pour éviter l’apparition de ce virus, dit il, en ajoutant que la maladie peut provoquer une très forte mortalité chez les agneaux. Même si l’épidémie est sans danger pour l’homme, il n’en demeure pas moins, que la consommation de la viande de la bête infectée par la clavelée est déconseillée. Cependant, l’absence voire l’inexistence, d’une barrière sanitaire efficace, expose les exploitations agricoles au risque de maladies contagieuses et ravageuses. L

’apparition de la fièvre aphteuse qui avait décimait en 2014, le cheptel bovin, et récemment de la bronchite infectieuse touchant la filière avicole, illustre parfaitement l’inefficacité des plans sanitaires mises en place par le ministère de tutelle. D’ailleurs, la filière avicole a été dans un passé récent décimée par la bronchite contagieuse qui avait fait des ravages surtout dans les exploitations situées dans les communes de Malla, Zbarbar et Guerrouma sur les hauteurs de Lakhdaria.