L’urgence d’une zone d’activités

Les porteurs de projets ne trouvent pas de terrains d’assiette dans la localité pour lancer leurs investissements.

La commune de Chorfa, 45 km à l’est de Bouira, ne dispose pas d’une zone d’activités, à l’heure où les collectivités locales sont appelées à suppléer le manque de subventions publiques. Pourtant, la localité ne cesse d’attirer de plus en plus de porteurs de projets d’investissements. Sa situation géographique avantageuse est l’un de ses atouts.

Elle est considérée comme un carrefour entre les trois wilayas, Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa. Il existe actuellement une dizaine d’unités de production privées dans divers domaines. Ces dernières embauchent des centaines de personnes issues de la commune et des régions limitrophes. Malheureusement, ces investissements sont éparpillés sur les quatre coins du territoire de la commune, causant parfois des désagréments à la population, notamment le passage des véhicules de gros tonnage.

Le problème du manque de foncier demeure le principal obstacle à l’essor de l’entrepreneuriat. Il se pose avec acuité pour toute la région est de Bouira, où la majorité des terrains appartient à des particuliers. L’acquisition d’une assiette foncière coûterait des sommes faramineuses, dont les collectivités locales ne disposent pas. «Notre priorité est d’asseoir un climat favorable aux affaires pour attirer davantage d’investissements en plus de ceux existants.

Nous avons pensé à aménager un terrain qui se trouve au sud-est de la commune, près de l’oued Sahel, loin du périmètre urbain, dans le but de l’ériger en zone d’activités. Pour ce faire, nous devons d’abord récupérer les terrains appartenant à l’APC, et pourquoi pas, avec l’aide des pouvoirs publics, acquérir d’autres terrains auprès des particuliers dans le même endroit. Il nous faut cette zone d’activité en urgence», dira Dai Chemlal, P/APC de Chorfa.

Selon ce dernier, la première phase consiste en l’aménagement et l’extension de la route principale menant vers la future zone d’activités. «Le tronçon routier existant est très exigu et ne permet même pas le croisement entre deux véhicules. Ceci dit, il lui faut tout un budget pour son aménagement et une étude spéciale pour son extension, car il longe l’oued Tiksiriden, connu pour ses crues», poursuit-il, tout en insistant sur l’intervention des pouvoirs publics. «Nous souhaitons une implication active des autorités pour réaliser ce projet.

Il nous faut une aide financière et matérielle. L’APC ne peut pas assumer à elle seule cette charge», dira le maire. Par ailleurs, le projet d’une zone d’activités projetée par les pouvoirs publics depuis de longues années à l’ouest de la commune est tombé à l’eau, ce qui a privé toute la région de plusieurs opportunités d’investissements. En outre, le P/APC de Chorfa a annoncé qu’une rencontre aura lieu prochainement avec les chefs d’entreprises de la région pour discuter des problèmes auxquels ils font face et proposer des solutions.