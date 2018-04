L’urgence d’un plan d’assainissement

Réagissez

La gestion des eaux usées dans la wilaya de Bouira est confrontée à plusieurs problèmes. Ce qui pourrait avoir des répercussions dangereuses sur la santé publique.

Selon un rapport établi par une commission de wilaya, plus d’une centaine de villages et agglomérations ne disposent pas, ou ne sont pas, raccordés aux réseaux d’assainissement.

Dans la commune de Maâla, au nord-ouest de la wilaya, ce sont au moins une quinzaine de villages qui ne bénéficient pas d’un projet pour l’évacuation des eaux usées.

«Dans la localité de Merkalla, relevant de la commune de Taghzout, au nord de la wilaya, deux sources d’eau naturelle, Tiksra et Aghbalou, qui alimentent plusieurs localités en eau potable, sont menacées par les eaux polluées», lit-on dans le même rapport. Selon un responsable à la wilaya, la rénovation ou la réalisation de nouveaux réseaux dans les villages sont très coûteux.

Selon des estimations, un kilomètre de tuyauterie d’assainissement coûte entre 350 et 400 millions de centimes, et ce, selon la matière utilisée. Et ce qui complique encore la situation, ce sont les longues distances qui séparent les habitations dans le milieu rural. La seule solution pour les villageois demeure le creusement de fosses septiques. Mais celles-ci nécessitent des curages et entretiens périodiques pour leur garantir une longévité.

Ladite commission de wilaya a relevé aussi des dizaines de points noirs dans des agglomérations. Des canalisations d’égouts se déversent dans des fosses en pleine zone urbaine où à la périphérie.

Les désagréments sont vécus à longueur d’année par les populations. Le danger sur la santé publique plane à l’approche de la saison des grandes chaleurs avec, surtout, la prolifération d’insectes nuisibles et des MTH. «C’est le cas au chef-lieu de wilaya, au centre-ville de Guerrouma, à Ahnif, Bechloul, Aïn Bessam, El Asnam, etc.», note-t-on dans le document.

Le laisser-aller pourrait conduire à des catastrophes sanitaires. Dans la localité d’Imri, qui relève de la commune de Saharidj, au nord-est de Bouira, de nombreuses canalisations obstruées depuis 3 ans n’ont pas été réparées. «L’écoulement des eaux usées à fort débit avait occasionné une érosion du sol qui est à l’origine d’une menace d’effondrement d’une cinquantaine d’habitations rurales.

Nous avons bénéficié il y a quelques jours d’une cagnotte de 578 millions de centimes pour la rénovation et la réalisation de nouvelles canalisations à Imri, Imesdourar et Timezguida. L’entreprise chargée des travaux est sur le terrain», dira le P/APC de Saharidj.

Les avaries sur les réseaux sont nombreuses, notamment ceux réalisés avec des buses en béton, il y a plus d’une trentaine d’années, et ce, à travers plusieurs centres urbains de la wilaya.

Par ailleurs, les oueds constituent la destination finale pour la totalité des rejets d’égouts. Malheureusement, des agriculteurs insouciants utilisent ces eaux dans l’irrigation de différentes cultures maraîchères. Les risques sur la santé du consommateur sont très élevés.

En novembre de l’année écoulée, plusieurs contrevenants ont été appréhendés par les éléments de la Gendarmerie nationale. Malheureusement, les 3 stations dépuration et de traitement des eaux usées à Bouira sont insuffisantes. La station de la daïra de Lakhdaria, au nord-ouest de Bouira, ne fonctionne qu’à 50% de ses capacités.

Une panne ayant touché, depuis plusieurs années, 2 stations de relevage d’eaux usées sur les 4 existantes, n’est pas encore réparée.