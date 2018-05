L’investissement au ralenti

Réagissez

Douze affectations de terrains sont en cours d’annulation

Sur les 105 lots créés et affectés aux investisseurs, 28 projets sont opérationnels, 33 sont en cours de lancement et 8 sont à l’arrêt.

La problématique du développement et de l’investissement dans la wilaya de Bouira reste liée aux difficultés inhérentes aux pratiques purement bureaucratiques et aussi à la mauvaise gestion du secteur. Dans cette région où la gestion du foncier industriel est devenue hasardeuse, les exemples illustrant l’immobilisme des autorités locales quant à une relance effective du dossier de l’investissement sont légion.

Immobilisées, les autorités locales semblent ignorer le plan d’action du gouvernement portant essentiellement sur la relance de la production industrielle, eu égard à la crise que subit le pays depuis 2014 pour cause de la chute brutale des prix du baril de pétrole sur les marchés mondiaux. La situation au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled, dans la commune de Oued El Berdi, au sud du chef-lieu de wilaya, reste inchangée. La situation des projets entrés en production n’a pas été actualisée, et ce, depuis plus d’une année.

Avec 105 lots créés, attribués et affectés dans leur totalité au profit de 85 investisseurs, 28 projets sont opérationnels, 33 sont en cours de lancement et 8 sont à l’arrêt, a indiqué le directeur de l’industrie et des mines (DIM), Belbaki Abderrahim, en rappelant que des poursuites judicaires ont été engagées à l’encontre des investisseurs qui tardent à implanter leur projet. «Nous avons douze projets en cours d’annulation», a-t-il dit.

Néanmoins, l’attribution récente de quelques poches de terrains au niveau de la nouvelle zone qui s’étend sur une superficie globale de 189 hectares, à proximité du passage du gazoduc, suscite polémique. Tout en niant cette information, le responsable a toutefois révélé que 26 lots sont touchés par la servitude du gaz HP et les conduites AEP.

«On ne peut pas attribuer ces lots tant que ces contraintes ne sont pas levées et qui sont inscrits dans le cadre du plan d’aménagement du site», a-t-il ajouté, en précisant aussi que l’opération d’attribution des terrains au niveau de la nouvelle zone en question est suspendue. 40 projets ont été retenus au niveau du site, dont 20 sont en cours de lancement. Décidée sur instruction du Premier ministre, la viabilisation des zones industrielles est plutôt la mission des wilayas.

Confiées dans le passé à l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (Aniref), les procédures visant la réhabilitation de la nouvelle zone de Oued El Berdi sont en cours, précise le DIM de Bouira, qui a souligné que les études d’élaboration des cahiers des charges sont achevées. Cependant, le mode de financement de ces chantiers pose problème.

Par ailleurs, le nombre de demandes d’investissement déposées au niveau de la direction de l’industrie de la wilaya est important. Quelque 907 porteurs de projets ont souhaité s’implanter au niveau de cette wilaya aux atouts indéniables. Hormis le suivi des projets déjà retenus, aucun traitement n’a été réservé à ces demandes par les autorités locales. La preuve, aucune réunion d’évaluation du secteur n’a eu lieu depuis des mois.

Un fait confirmant l’immobilisme, pour ne pas dire le laxisme, des autorités, pourtant appelés à relancer ce secteur en léthargie, d’autant que l’économie du pays traverse une conjoncture délicate.