L’AAPFA débarque

L’Association amitié populaire franco-algérienne (AAPFA) a organisé au courant de cette semaine, une campagne de consultations et d’interventions chirurgicales gratuites au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira.

Composée d’une trentaine de professeurs, chirurgiens, médecins, infirmiers et autres praticiens de la santé, la délégation a dès son arrivée à Bouira, entamé ses activités. «L’AAPFA existe depuis 3 ans en France et a une antenne en Algérie. Nous avons organisé 27 missions médicales dans plusieurs régions du pays durant l’année écoulée.

Notre objectif est de permettre un transfert de la technologie, du savoir-faire et l’échange d’expériences entre les médecins et praticiens de la santé des deux rives.

Nous souhaitons ainsi participer dans l’amélioration du système de santé algérien » dira Houcem Korib, président de l’association. Au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira, il s’agit notamment d’interventions chirurgicales dans diverses spécialités de pointe. En tout, plus d’une trentaine d’opérations ont été faites. «Nous venons d’introduire pour la première fois à Bouira, plusieurs techniques, à l’instar de la chirurgie orthopédique de la prothèse du genou et de la hanche, ainsi que celle des déchirures ligamentaires.

Pour la chirurgie de reconstitution mammaire, un enseignement théorique et pratique a été prodigué aux chirurgiens de Bouira qui, dorénavant, prendront le relais», détaille Yacine Ahmed Bensoultane, coordinateur national de l’AAPFA. Pour ce qui est de la nouvelle technique de chirurgie viscérale par cœlioscopie, des médecins chirurgiens de Boumerdès, Béjaïa et Tizi Ouzou… en plus de ceux de Bouira, ont été formés sur place. «Nous avons eu toutes les facilités de la part du ministère de la Santé et aussi des pouvoirs publics à Bouira.

Nous espérons qu’un jour, les patients algériens se fassent soigner dans de meilleures conditions en Algérie. Nous avons aussi un autre programme de formation pour les sapeurs- pompiers de la wilaya, qui sera assuré par un lieutenant de la Protection civile française», dira M. Korib, qui lance un appel à la société civile de Bouira et aux mécènes de la région afin d’aider les hôpitaux. Dans son programme pour l’année en cours, l’AAPFA compte sillonner 17 villes algériennes.