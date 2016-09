Kadiria (Bouira) : Décharge au chef-lieu

Réagissez

Plusieurs quartiers du chef-lieu communal de Kadiria,( 22 km à l’ouest de Bouira) sont envahis par les ordures et les détritus.

La situation est devenue intenable, dès lors qu’une décharge sauvage est apparue non loin de la cité des 120 Logements et d’un centre de santé. La situation a causé d’innombrables désagréments aux habitants qui n’ont pas cessé de réclamer l’éradication du dépotoir.

L’air est pollué et irrespirable.

«Cela fait des années que nous exigeons des autorités de trouver une solution à cet épineux problème. Vivre à proximité de ces immondices est un calvaire pour nous», dénoncent des habitants, tout en déplorant que la fumée tenace et suffocante provenant de la décharge en question indispose surtout les personnes souffrant de maladies respiratoires. A Kadiria, la pollution est désormais à tous les niveaux. La santé du citoyen est sérieusement menacée.

Le maire de la commune, en guise de réponse aux doléances de la population, a regretté le gel du projet de réalisation d’un Centre d’enfouissement technique (CET), l’unique alternative pour résoudre ce problème. A en croire les dires de l’élu, à l’occasion de son passage à la radio de Bouira, l’étude du projet ainsi que le choix du terrain ont été effectués.

Cependant, c’est la conservation des forêts qui s’est opposée au projet, dès lors que, dit-il «le CET sera implanté sur une réserve forestière». L’élu ajoutera que les autorités locales ont proposé un autre site, mais aucune suite n’a été réservée à cette initiative, a-t-il regretté. Une chose est sûre, l’étude du projet ne sera pas pour demain, puisque les restrictions budgétaires décidées par le gouvernement ont touché de nombreux secteurs d’activité à Bouira. Plusieurs projets structurants ont été d’ailleurs gelés.