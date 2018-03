Réagissez

Pourquoi, selon vous, les marchands abandonnent les centres urbains pour s’installer sur les axes routiers ?

En l’absence d’un réseau de distribution moderne des produits agricoles, les axes routiers et les espaces publics constituent des opportunités commerciales plus rentables pour les marchands ambulants, du fait que ces lieux sont fréquentés et que le regroupement de ces derniers constitue un centre d’intérêt pour le consommateur.

Ce dernier est sécurisé pour ses achats, aussi bien par apport aux prix réduits, du fait que l’exposant est épargné des charges diverses et pour la qualité des produits dont il a le choix.

Toutefois, ces avantages ne peuvent être pris en considération pour les régulariser, car cette manière de distribuer relève toujours de l’informel auquel l’Etat est appelé à apporter des solutions radicales et durables.

Pourtant les autorités locales envisagent de régulariser des sites de regroupement spontanés de commerces ambulants, alors que des étals dégagés au niveau des agglomérations sont à l’abandon.

Le choix des sites d’implantation de projets communautaires dans bien des cas sont opérés sans étude des services techniques compétents. Pour le cas du commerce des produits agricoles et de l’agroalimentaire, nous assistons à l’anarchie du système de distribution, car ne répondant à aucune norme de commerce en mesure de protéger aussi bien la bourse que la santé du consommateur.

A Bouira, notamment au chef-lieu de wilaya, nous avons assisté depuis des années à un vagabondage des marchés de produits agricoles. Le marché hebdomadaire est un exemple frappant d’une atteinte sans précédent à l’environnement, présentant une image flagrante d’une décharge publique, attribué en concession sûrement sans aucune clause obligeant le bénéficiaire à respecter les conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire. Il faut réaménager les circuits de distribution et construire un marché national normalisé.

Nous assistons à une chute brutale des prix des fruits et légumes, au grand bonheur du consommateur, au moment où nous constatons une abondance des produits, qu’en pensez-vous ?

Il n’y a pas d’abondance des produits, mais plutôt une réduction des achats par le consommateur confronté à une dégradation sans précédent de son pouvoir d’achat. Cette situation pose un problème à l’agriculteur, qui se trouve dans l’incapacité d’écouler ses produits.

Nous assistons actuellement à la dépréciation de milliers de tonnes de produits agricoles sans marché, ni national ni à l’exportation, du fait que les pouvoirs publics n’ont jamais mis en place un système de planification pour protéger aussi bien le producteur que le consommateur.